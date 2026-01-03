Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 3 janvier

Bélier

Ne négligez pas votre sommeil, indispensable pour une bonne récupération musculaire et nerveuse !

Taureau

Vous bénéficierez d'un fort pouvoir de séduction et n'aurez aucun mal à faire des conquêtes amoureuses.

Gémeaux

Si vous vivez en couple, attention à ne pas blesser votre moitié au nom de votre précieuse liberté.

Cancer

Tout ira bien, tant qu'on ne viendra pas se lamenter sur votre épaule, car vous manquerez de patience !

Lion

Votre impulsivité pourrait vous jouer de mauvais tours ; tâchez de conserver votre self-control.

Vierge

Prenez le temps de vivre, quitte à gagner et à posséder moins.

Balance

Les responsabilités familiales vous paraîtront tout d'un coup bien lourdes à assumer ; courage !

Scorpion

Vous décidez de faire des efforts pour le bien de votre relation. Votre moitié semble ravie par votre nouveau comportement.

Sagittaire

Il est temps aujourd'hui d'aller directement au cœur des sujets qui vous préoccupent par rapport à votre budget.

Capricorne

Une personne de votre entourage vous donne un conseil utile à votre bonne forme. Ne le négligez pas, essayez.

Verseau

Si vous avez un projet déménagement ou autre, il se concrétise.

Poissons

Vous avez besoin de décompresser. Sport, lecture ou méditation sont indiqués.