Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 25 décembre

Bélier

Vous êtes la star du jour. Entre cadeaux et compliments, vous brillez plus fort que le sapin.

Taureau

Vous transformez Noël en aventure. Balade improvisée, jeux de société… vous êtes l'âme festive de la journée.

Gémeaux

Vous avez pensé à tout : organisation, détails, ambiance. Grâce à vous, la journée est fluide et parfaite.

Cancer

Vous passez de conversation en conversation, et votre bonne humeur fait circuler l'esprit de Noël.

Lion

Vous gardez votre sérieux, mais aujourd'hui, laissez-vous porter par la magie. Noël est aussi fait pour rire.

Vierge

Une petite surprise, un rendez-vous inattendu ou une déclaration pourraient bien être vos plus beaux cadeaux de Noël.

Balance

Un bon repas, la chaleur d'une soirée en famille, des moments authentiques avec vos proches… Les petits plaisirs de la vie vous vont si bien !

Scorpion

L'esprit de Noël rapproche les cœurs. Une surprise romantique pourrait illuminer votre journée.

Sagittaire

La communication en famille est agréable en ce jour de fête et vos enfants ou parents se sentent libres de s'exprimer.

Capricorne

Noël vous inspire pour de nouveaux défis. Notez vos idées pour 2026 !

Verseau

En ce jour de Noël, vous ressentez un profond besoin de vous rapprocher de votre famille, savourez chaque instant !

Poissons

Cupidon s'est déguisé en père Noël et vous réserve une journée d'émotions intenses.