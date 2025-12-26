Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 26 décembre

Bélier

La bêtise de certaines personnes vous aide à comprendre ce que vous ne voulez plus. Ne vous fâchez pas pour autant.

Taureau

Vous serez guidé par votre instinct aujourd'hui, ne cherchez pas à vous dépasser, il faut simplement profiter des opportunités qui passent à votre portée.

Gémeaux

Vous relativiserez vos soucis pour profiter de la vie le plus possible. Entraînez les autres dans votre sillage !

Cancer

Vous devrez faire un grand effort pour préserver la bonne entente conjugale. Essayez de mieux comprendre votre moitié.

Lion

Ce n'est pas le bon moment pour vous lancer dans une tâche longue, difficile ou fastidieuse.

Vierge

Si une personne souhaite vous apporter son aide, ne la refusez pas par fierté.

Balance

Une sérénité reposante se fait sentir… Vous aurez des facilités à calmer le flux de vos pensées.

Scorpion

Lentement mais sûrement, vous allez sortir d'une situation pénible.

Sagittaire

La chance est avec vous ! Vous aurez l'occasion de multiplier les rencontres intéressantes et d'obtenir l'appui de personnes influentes.

Capricorne

La journée sera bonne pour vous lancer dans une qualification supplémentaire, vous pourrez en récolter les fruits dans un avenir très proche.

Verseau

Vous aurez une énergie du tonnerre. Votre problème sera de chercher à bien canaliser cette énergie. Plongez-vous dans l'action.

Poissons

Mettez de l'ordre dans vos priorités et ne négligez pas les conseils de vos amis qui sont probablement pleins de bon sens.