Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mardi 23 décembre

Apollinaire vous conseille de jouer :
Le 1 Celestial
Le 4 Love is gold
Le 10 Central park west
Le 13 Siyouking
Le 14 Soeur
Le 2 Ciccio boy
Le 5 Dari river
Le 16 Bramans
Départ à 13h55
Le prix dde Giverny se court à l'hippodrome de Deauville dans la 1ère course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 1 900 mètres.
