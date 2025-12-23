En ce moment Where is my husband ? RAYE
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 23 décembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 23/12/2025 à 05h00 - Par Laure
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Bélier 

Que de projets ! Vous devrez garder votre sang-froid pour conserver le recul nécessaire à une bonne organisation.

Taureau

Ceux qui vous aiment ont beaucoup de mal à percevoir vos sentiments, vous les camouflez. Osez les montrer, osez communiquer vos émotions.

Gémeaux 

Evitez de vous compliquer la vie avec des questions existentielles : allez au plus simple !

Cancer 

Sachez vous montrer lucide. Pesez le pour et le contre avant de prendre une décision lourde de conséquences.

Lion 

N'attendez pas d'être à plat pour prendre soin de vous. Faire un petit bilan ne vous rendra pas malade.

Vierge

Attention, votre besoin de perfection risque de devenir problématique… il freine votre efficacité.

Balance

Vos petits maux, votre fatigue ou votre stress des derniers jours ne seront qu'un mauvais souvenir.

Scorpion 

Si vous viviez en couple, la prudence est de rigueur. Il conviendra surtout de surveiller vos propos.

Sagittaire

Dans le travail, les mauvaises langues se délient, vous vous décidez à rester à votre place.

Capricorne 

Vous masquez tout, les personnes que vous aimez ont du mal à vous faire confiance. Tombez le masque !

Verseau 

Une organisation rigoureuse sera indispensable. Vous aurez intérêt à surveiller de très près l'équilibre de vos finances.

Poissons

Octroyez-vous le droit de vous laisser porter de-ci, de-là, de vous détendre, de vous amuser, de sortir et de lancer les invitations.

