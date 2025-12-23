Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 23 décembre

Bélier
Que de projets ! Vous devrez garder votre sang-froid pour conserver le recul nécessaire à une bonne organisation.
Taureau
Ceux qui vous aiment ont beaucoup de mal à percevoir vos sentiments, vous les camouflez. Osez les montrer, osez communiquer vos émotions.
Gémeaux
Evitez de vous compliquer la vie avec des questions existentielles : allez au plus simple !
Cancer
Sachez vous montrer lucide. Pesez le pour et le contre avant de prendre une décision lourde de conséquences.
Lion
N'attendez pas d'être à plat pour prendre soin de vous. Faire un petit bilan ne vous rendra pas malade.
Vierge
Attention, votre besoin de perfection risque de devenir problématique… il freine votre efficacité.
Balance
Vos petits maux, votre fatigue ou votre stress des derniers jours ne seront qu'un mauvais souvenir.
Scorpion
Si vous viviez en couple, la prudence est de rigueur. Il conviendra surtout de surveiller vos propos.
Sagittaire
Dans le travail, les mauvaises langues se délient, vous vous décidez à rester à votre place.
Capricorne
Vous masquez tout, les personnes que vous aimez ont du mal à vous faire confiance. Tombez le masque !
Verseau
Une organisation rigoureuse sera indispensable. Vous aurez intérêt à surveiller de très près l'équilibre de vos finances.
Poissons
Octroyez-vous le droit de vous laisser porter de-ci, de-là, de vous détendre, de vous amuser, de sortir et de lancer les invitations.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.