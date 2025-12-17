Musique. Avant sa venue au Tendance Live, Zaho annonce un nouvel album

Zaho a de nombreux projets cet hiver ! Il y a quelques jours, en concert, elle a proposé un show mêlant ses classiques, son dernier single Amour propre, ainsi que plusieurs titres inédits issus de son prochain projet. Elle en a profité pour annoncer la sortie de son nouvel album "VERSATILE", prévue pour le 3 avril.
Zaho sera vendredi 23 janvier 2026 à l'Anova d'Alençon pour notre grand Tendance Live! Les places sont à gagner très prochainement avec votre radio !
Zaho sera aussi en tournée pour la sortie de son album, vous la retrouverez à Forges-les-Eaux le 11 mars 2026, au Normandy du Havre le 12 mars 2026 et en concert exceptionnel au Zénith de Paris le 14 novembre 2026.
