Musique. Avant sa venue au Tendance Live, Zaho annonce un nouvel album

Loisir. La chanteuse Zaho sortira son 5e album quelques mois après son passage au Tendance Live d'Alençon. 

Publié le 17/12/2025 à 14h05 - Par Laure
Musique. Avant sa venue au Tendance Live, Zaho annonce un nouvel album
Zaho sera le 23 janvier 2026 au Tendance Live d'Alençon. - Zaho

Zaho a de nombreux projets cet hiver ! Il y a quelques jours, en concert, elle a proposé un show mêlant ses classiques, son dernier single Amour propre, ainsi que plusieurs titres inédits issus de son prochain projet. Elle en a profité pour annoncer la sortie de son nouvel album "VERSATILE", prévue pour le 3 avril.

Zaho sera vendredi 23 janvier 2026 à l'Anova d'Alençon pour notre grand Tendance Live! Les places sont à gagner très prochainement avec votre radio !

Zaho sera aussi en tournée pour la sortie de son album, vous la retrouverez à Forges-les-Eaux le 11 mars 2026, au Normandy du Havre le 12 mars 2026 et en concert exceptionnel au Zénith de Paris le 14 novembre 2026.

