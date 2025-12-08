La Pernelle. Gagnez une Panoramique Box à déguster au restaurant Le Panoramique

Le restaurant Le Panoramique est situé sur les hauteurs de Normandie à quelques kilomètres de Cherbourg avec vue sur l'île de Tatihou, la pointe de Barfleur et la campagne du Val de Saire. Il est constitué de 2 salles et d'un terrasse de avec une vue panoramique à 180°.

Les plats proposés par cet établissement labellisé Maître Restaurateur et Qualité Tourisme sont fait maison avec des produits locaux et de saisons. Vous pourrez y savourer une cuisine entre tradition et modernité qui sublime le terroir normand.

Découvrez la carte du restaurant ICI

Date : Box d'une valeur de 100 € valable un an à partir de la date d'achat.

⇒ Pour tentez de gagner votre panoramique box, remplissez simplement le formulaire ci-dessous. 10 Box Panoramique seront mises en jeu .

Tirage au sort le 19 décembre.