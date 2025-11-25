Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mardi 25 novembre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 9 Yulia
Le 3 Bad boy
Le 13 Hasapiko
Le 6 Thirsty
Le 11 Tiger rock
Le 7 Ventosilla
Le 10 Ideal king
Le 14 Incremental
Départ à 13h55
Le prix du chateau de Bayeux se court à l'hippodrome de Deauville dans la 1ère course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 2 500 mètres.
