Lisieux. L'orgue de la cathédrale retrouve sa place progressivement

C'est un chantier chiffré à environ 800 000€. Celui de la restauration de l'orgue de la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux, entamé en février 2023. L'orgue Cavaillé-Coll avait besoin d'une restauration minutieuse pour retrouver de sa superbe. Celle-ci a été menée dans trois ateliers : en Bretagne (atelier de M. Gwennin l'Haridon), dans l'Hérault (manufacture languedocienne de Grandes Orgues - MLGO) et dans les Pays de la Loire (manufacture Robert Frères).

Désormais, les équipes spécialisées réinstallent chaque élément progressivement, avec une grande application. Une collecte menée par la Fondation du patrimoine a permis de récolter presque 50 000€ pour l'instrument.