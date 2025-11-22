En ce moment Viens on essaie (feat Julien Doré) VITAA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Commerce. Une supérette autonome a ouvert à Feuguerolles-Bully

Economie. Une supérette API s'est installée dans le centre de Feuguerolles-Bully mercredi 19 novembre. Pour y entrer il faut se munir d'un QR code, et les caisses sont autonomes.

Publié le 22/11/2025 à 13h22 - Par Elvire Alix
Commerce. Une supérette autonome a ouvert à Feuguerolles-Bully
L'enseigne API a pour vocation de recréer des commerces de proximité en milieu rural.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Mercredi 19 novembre, la Ville de Feuguerolles-Bully a inauguré une supérette autonome API, installée au centre du village. Cette enseigne a pour vocation de recréer des commerces de proximité en milieu rural. Sa particularité ? Toutes les courses s'y font en autonomie. "Pour entrer dans la supérette, il faut utiliser l'application API ou un QR code imprimé sur une carte. Il n'y a personne en caisse", explique Vincent Terasse, responsable commercial d'API. Le maire, Franck Robillard, se réjouit de cette ouverture : "700 produits du quotidien, disponibles de 5h à 23h. Il y avait une vraie attente de la population." Le conseil municipal craignait que la dimension numérique ne déroute les seniors, mais les premiers retours sont encourageants. Gislaine Merle, déjà conquise, raconte : "Ça y est, j'ai ma carte et j'ai même enregistré le QR code sur mon téléphone. Ce n'est pas difficile !"

Le temps que chacun prenne ses marques, une salariée d'API sera présente à des horaires fixes pour accompagner les clients.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Commerce. Une supérette autonome a ouvert à Feuguerolles-Bully
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple