Commerce. Une supérette autonome a ouvert à Feuguerolles-Bully

Mercredi 19 novembre, la Ville de Feuguerolles-Bully a inauguré une supérette autonome API, installée au centre du village. Cette enseigne a pour vocation de recréer des commerces de proximité en milieu rural. Sa particularité ? Toutes les courses s'y font en autonomie. "Pour entrer dans la supérette, il faut utiliser l'application API ou un QR code imprimé sur une carte. Il n'y a personne en caisse", explique Vincent Terasse, responsable commercial d'API. Le maire, Franck Robillard, se réjouit de cette ouverture : "700 produits du quotidien, disponibles de 5h à 23h. Il y avait une vraie attente de la population." Le conseil municipal craignait que la dimension numérique ne déroute les seniors, mais les premiers retours sont encourageants. Gislaine Merle, déjà conquise, raconte : "Ça y est, j'ai ma carte et j'ai même enregistré le QR code sur mon téléphone. Ce n'est pas difficile !"

Le temps que chacun prenne ses marques, une salariée d'API sera présente à des horaires fixes pour accompagner les clients.