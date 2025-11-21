Musique. Santa : un album en Or et une marraine au grand cœur !
La chanteuse Santa dévoile une édition "Or" de son premier album solo "Recommence-Moi", incluant 3 titres inédits. En parallèle, elle s'engage comme marraine du Téléthon les 5 et 6 décembre 2025.
Publié le 21/11/2025 à 10h43 - Par CD
