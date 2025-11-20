Sport. Le Tournoi international de padel de Caen change de dimension et devient Padel x Live

La première édition, organisée au PadelShot de Mondeville, avait déjà attiré des joueurs internationaux de renom. Cette année, le tournoi international de padel de Caen franchit un nouveau cap.

Un niveau de jeu supérieur

Les qualifications et quarts de finale auront lieu, comme l'an passé, à PadelShot Mondeville. Le tournoi vivra ensuite son grand final au parc des expositions de Caen (Hall 2), spécialement réaménagé pour les demi-finales et finales.

Co-organisé par Julien George, l'événement passe du statut de FIP Bronze à celui de FIP Silver, troisième catégorie internationale la plus prestigieuse. Une évolution rapide et inattendue : "On avait le projet d'évoluer mais pas dès la deuxième édition, donc on est contents que ça vienne si vite", explique-t-il. Ce passage en Silver permet désormais d'espérer la venue de joueurs classés dans le top 80 mondial, ainsi que des paires européennes de premier plan, sans oublier les meilleurs Français. Le niveau de jeu promet donc d'être nettement supérieur, à l'image d'un sport qui se développe à grande vitesse partout dans le monde.

Un final spectaculaire

Pour accompagner cette montée en puissance, l'événement déménage au parc des expositions de Caen pour les finales, un lieu plus adapté au nouveau format du tournoi et à l'ambition portée par ses organisateurs. Moment fort de cette édition 2026 : un concert exceptionnel du DJ international Feder, véritable star mondiale de l'électro... et "passionné de padel", précise Julien George. L'artiste, qui pratique assidûment la discipline, offrira un set de 90 minutes directement intégré au sein même du terrain de padel, une mise en scène inédite pensée comme un spectacle immersif. Pour cette partie show, une double billetterie sera mise en place, et près de 5 000 personnes sont attendues pour l'après-finale messieurs. Julien George promet une ambiance "très festive, spectaculaire, qui marquera durablement l'événement".

Un rendez-vous incontournable

Les organisateurs souhaitent installer durablement ce concept en Normandie et faire de Padel x Live un rendez-vous incontournable. "On croit dur comme fer en cette formule, et on veut continuer à monter en gamme en proposant un spectacle qui dépasse le simple cadre sportif", souligne Julien George.

Avec cette nouvelle configuration, l'événement participe pleinement au rayonnement en Normandie d'un sport en pleine expansion, et pourrait devenir l'un des temps forts du padel en France. La billetterie est d'ores et déjà ouverte.