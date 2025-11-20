Caen. Un couple de rescapés des attentats du Bataclan en conférence au MoHo

Dix ans après les attentats du Bataclan, Pierre, grièvement blessé ce soir-là et aujourd'hui en fauteuil roulant, continue de témoigner de son expérience. Aux côtés de Myriam, il forme le duo "Wheeled World", qui depuis plus de cinq ans explore le monde pour documenter des initiatives rendant le voyage accessible aux personnes en situation de handicap.

Leur témoignage sera présenté lors d'une soirée au MoHo à Caen. L'événement, prévu le 25 novembre, permettra au public d'entendre leur récit de voyage et de résilience et d'échanger avec eux sur les démarches inclusives qu'ils rencontrent au fil de leurs aventures.

L'entrée pour la conférence seule est à 5 euros.