Musique. Miley Cyrus dévoile “Dream as One”, un titre tout en douceur pour Avatar 3

Société. Miley Cyrus dévoile “Dream as One”, un titre créé spécialement pour "Avatar: Fire and Ash". Une ballade lumineuse qui reflète l'esprit du film et accompagne son générique de fin.

Publié le 20/11/2025 à 16h11, mis à jour le 20/11/2025 à 16h27 - Par Aline
Miley Cyrus fait vibrer "Avatar" avec une ballade émouvante. Découvrez "Dream as One" sur Tendance Ouest ! - Instagram - @mileycyrus @maybelline

La nouvelle chanson de Miley Cyrus, Dream as One, a été révélée pour accompagner Avatar: Fire and Ash, troisième film de la saga imaginée par James Cameron. Avec son univers musical tout en douceur et sa mélodie chaleureuse, le morceau s'annonce déjà comme l'un des moments forts de la bande originale.

Une collaboration inspirée

Pour créer ce titre, Miley Cyrus s'est entourée de Mark Ronson, Andrew Wyatt et du compositeur Simon Franglen, déjà lié à l'univers musical d'Avatar. Ensemble, ils ont façonné une ballade à la fois simple et profonde, pensée pour accompagner le générique final du film, en salles le 19 décembre 2025.

Un message d'unité et d'espoir

Le texte de Dream as One reflète les thèmes centraux du film : l'unité, l'espoir et la force que l'on puise dans les autres. Les paroles, douces et poétiques, évoquent l'amour et la capacité à avancer ensemble malgré les épreuves. Une chanson qui s'accorde parfaitement à l'univers sensible et visuel d'Avatar.

