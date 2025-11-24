Yvetot. Gagnez 2 entrées pour la patinoire lors de l'évènement Yvetot Fête Noël

À l'occasion de l'évènement Yvetot Fête Noël, une patinoire éphémère sera installée pour la 20ème édition devant l'Hôtel de ville d'Yvetot.

Les horaires de la patinoire :

• du 28 novembre au 19 décembre : le lundi et jeudi de 16h45 à 18h30, le mardi et le vendredi de 16h45 à 19h, le mercredi et samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h-12h à 14h-19h.

• du 20 décembre au 4 janvier : tous les jours de 10h-12h à 14h-19h (sauf jours fériés). Fermeture à 17h le 24 et 31 décembre.

Des soirées à thème seront également proposé pendant la durée de cette évènement comme la soirée "Nocturne fluo" le 12 décembre, la journée "Pull de Noël" le 19 décembre.

Pour plus d'information sur le programme d'Yvetot Fête Noël, c'est ICI

Date : du 28 novembre 2025 au 4 janvier 2026 sur la place d'Hôtel de ville d'Yvetot.

⇒ Pour tentez de gagner vos 2 entrées pour la patinoire, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le 28 novembre.