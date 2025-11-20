Normandurable, le Festival des métiers et des formations de demain et LH Port Days, le rendez-vous havrais des métiers maritimes, portuaires et logistiques

Ces événements 100 % normands invitent le public à explorer comment les transitions écologiques, technologiques et sociales transforment les métiers, les formations et les compétences ?

Les métiers au cœur des transitions

Dans un monde en constante évolution — écologique, industrielle, technologique et sociale — les métiers se réinventent. Changement climatique, innovations technologiques, sobriété énergétique : autant de défis qui redessinent le travail et les compétences de demain. Face à ces bouleversements, de nombreux jeunes cherchent à donner du sens à leur futur métier, s’intéressant aux filières durables, aux métiers de la transition et aux initiatives locales.

C’est pour répondre à ces besoins que le Festival Normandurable et les LH Port Days s’associent pour proposer un rendez-vous inédit, plus riche et plus varié, autour d’un fil conducteur : les transitions qui façonnent les métiers de demain.

Le Festival Normandurable : pour informer, s’orienter, s’engager et agir

Organisé par l’Agence régionale de l’orientation et des métiers de Normandie, Le Havre Seine Métropole et l’association Pluies de juillet, Normandurable propose un parcours pédagogique, concret et participatif.

Pendant deux jours, les visiteurs pourront :

Rencontrer des acteurs engagés – entreprises, associations, collectivités, services de l’État – investis dans les transitions énergétique, écologique et numérique ;

Découvrir des projets régionaux innovants et comprendre leur rôle dans la transformation durable du territoire ;

Plonger au cœur des métiers de demain à travers quatre grands parcours thématiques : Mieux produire – Mieux se déplacer – Mieux vivre – Mieux comprendre le monde ;

Participer à des ateliers, tables rondes, conférences et projections pour réfléchir, s’inspirer et agir avec l’aide d’experts et de professionnels engagés.

EN AVANT-PREMIÈRE : François Gemenne, spécialiste internationalement reconnu des questions climatiques et migratoires, donnera une conférence exceptionnelle : « Vers une écologie gagnante : dépasser l’opposition, créer des solutions ». Il y abordera les grands défis environnementaux et proposera des solutions concrètes et durables.

Cet événement est organisé en partenariat média avec Sweet FM.

Le LH Port Days : valoriser le maritime et l’innovation

Organisé par l’Union Maritime et Portuaire du Havre (UMEP), les LH Port Days , reviennent pour cette 3ᵉ édition, centrée sur les transitions écologiques et sociétales qui transforment les métiers du maritime et leurs pratiques.

Deux journées pour explorer les métiers qui façonnent le monde de demain et découvrir les innovations qui transforment déjà les filières maritimes, portuaires et logistiques :

Participer à des tables rondes thématiques en présence d’experts ;

Découvrir des animations mettant en avant les technologies de pointe utilisées dans le transport maritime et portuaire ;

Echanger avec des professionnels, permettant de découvrir les parcours, métiers et compétences nécessaires dans le secteur ;

Plongez au cœur de témoignages inspirants de professionnels du port, illustrant le dynamisme et le savoir-faire du premier port de commerce français ;

Des expériences pour tous, autour des métiers de demain

Le Festival Normandurable et les LH Port Days offrent à chaque visiteur l’occasion de s’immerger dans les transformations en cours et de découvrir les compétences et métiers de demain.

Ces deux rendez-vous complémentaires s’adressent à tous les publics :

Collégiens, lycéens et étudiants, en quête d’inspiration et d’orientation pour construire leur futur professionnel,

Demandeurs d’emploi et salariés en reconversion, souhaitant explorer de nouvelles opportunités et donner un sens à leur parcours,

Parents et grands-parents, désireux d’accompagner leurs enfants dans leurs choix d’orientation et de formation,

Grand public, curieux des transitions écologiques, technologiques et sociales qui transforment le monde du travail et les filières d’avenir.

Chaque espace des deux événements permet d’informer, échanger et repartir avec des pistes concrètes, pour construire un avenir durable.

Informations pratiques

Rendez-vous le vendredi 5 décembre (9h à 17h30) et le samedi 6 décembre (10h à18h) au Carré des Docks - Le Havre. Entrée gratuite pour tous.

Pour suivre la programmation en temps réel :

Festival Normandurable, rendez-vous sur le site Normandurable, ainsi que sur Linkedin et Instagram.

LH PORT DAYS, rendez-vous sur le site LH PORT DAYS ainsi que sur Linkedin et Instagram.