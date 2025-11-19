Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mercredi 19 novembre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 4 Jeannette priory
Le 9 Harley Gema
Le 8 Jazzman debailleul
Le 6 Ilaya
Le 7 Illusion jipad
Le 2 Furioso fligny
Le 12 Grace du digeon
Le 14 Hannibal tuilerie
Départ à 13h55
Le grand national du trot se court à l'hippodrome de Mauquenchy dans la 1ère course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 2 850 mètres.
