Musique. Vitaa annonce faire une pause dans sa carrière

La tournée de Vitaa touche à sa fin et marque un moment important dans la carrière de la chanteuse. Sur scène samedi 15 novembre 2025, l'artiste a annoncé vouloir prendre du recul après ces dernières dates, laissant entendre qu'elle pourrait mettre fin à sa carrière musicale. Elle explique ressentir le besoin de sortir de la lumière et de prendre du temps pour elle.

Vitaa, que l'on avait reçue lors de notre Tendance Session au Trianon transatlantique de Sotteville-lès-Rouen, défend actuellement son dernier album "Charlotte", porté par plusieurs succès et déjà vendu à plus de 100 000 exemplaires. Un disque qu'elle a imaginé comme le dernier, même si rien n'est totalement décidé pour la suite.

Ces derniers mois, la chanteuse a enchaîné les projets : collaboration avec Amel Bent, duo avec Julien Doré, premiers pas en tant qu'actrice… Une période intense qui la pousse aujourd'hui à envisager une longue pause.

Lors de son concert à Lyon, sa ville d'origine, Vitaa a remercié son public pour son soutien avant d'expliquer que cette tournée, qui se clôturera fin novembre à La Seine Musicale à Paris, serait probablement la dernière avant un long break. Elle affirme vouloir "repartir dans l'ombre" et profiter de moments plus calmes.

Une page se tourne pour l'une des artistes françaises les plus populaires de ces dernières années.