Gagnez 2 entrées pour le salon Home Days au parc des expositions de Caen

Salon Home Days : 1ère édition

Du 21 au 23 novembre, le Parc des expositions de Cane accueillera la première édition du Salon Home Days, un évènement dédié à toutes personnes souhaitant acheter, faire construire, agrandir, rénover ou investir en Normandie.

Pour répondre à vos besoins, vous trouverez sur le salon un large pannel de professionnels : promoteurs, agences immobilères, constructeurs, entreprises de rénovation, aménagement extérieurs, courtiers, menuiseries et encore bien d'autres.

Des conférences animées par Anne Boétie, animatrice TV et radio, et Daniel Riolo, chroniqueur et éditorialiste, seront également proposées.

Plus d'information sur le salon, c'est ICI

Date : le 21, 22 et 23 novembre au Parc des expositions de Caen.

⇒ Pour tentez de gagner vos 2 entrées au salon, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le 19 novembre.