Vos pronostics hippiques gratuits pour ce vendredi 14 novembre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 3 Diabel
Le 6 Humanity pellini
Le 9 Dayak (ity)
Le 2 Jingle lover
Le 5 Joost d'Oléron
Le 14 Diva del ronco
Le 4 Jackman
Le 13 Maharina sun
Départ à 20h15
Le prix de la ville de Fontenay sous bois se court en nocturne à l'hippodrome de Vincennes dans la 4ème course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 2 100 mètres.
Départ à 20h15
