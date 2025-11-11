Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mardi 11 novembre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 15 Britania
Le 2 Xylophone
Le 14 Hatim
Le 11 A Beauregard
Le 1 Poca gen
Le 7 Nolito
Le 5 Xilofono
Le 4 Véritable
Départ à 15h15
Le prix de la ville de Toulouse se court à l'hippodrome de La Cepière dans la 3ème course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 2 400 mètres.
