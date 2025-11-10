Alerte météo. La Manche sous vigilance jaune pour orages : ce qu'il faut savoir (horaires, zones, conseils pratiques)

Météo France a placé la Manche en vigilance jaune pour le risque orages, signalant la possibilité d'averses localisées, d'activité électrique marquée et d'intensités pluvieuses ponctuelles. La vigilance jaune indique que des phénomènes habituels dans la région peuvent devenir localement dangereux : il convient donc de rester attentif et de suivre les bulletins officiels.

Horaires et secteurs concernés : la fenêtre de risque à connaître

Selon les communiqués officiels et le suivi local, la vigilance prend effet lundi 10 novembre et concerne la fin de matinée et l'après-midi, avec des cellules orageuses attendues jusqu'en soirée dans certains secteurs littoraux et exposés du département.

Pourquoi ces orages apparaissent-ils aujourd'hui ? Contexte météorologique simple

L'arrivée d'un flux plus instable en provenance du large crée un contraste entre masses d'air : quand une poche d'air plus chaud rencontre de l'air plus froid et humide, la convection s'active et donne naissance à des cellules orageuses.

Quels risques concrets pour les habitants et les automobilistes ?

Pluies intenses et ruissellement localisé : routes glissantes, visibilité réduite.

Foudre : danger pour les personnes en extérieur et équipement non protégé.

Restez prudent lors de vos déplacements : ralentissez, allumez vos feux, et évitez les zones inondables.

Restez informé !

Pour les mises à jour en temps réel, privilégiez les sources officielles : Météo France (carte de vigilance), le site de la préfecture de la Manche ou ses comptes officiels, et les médias locaux reconnus qui relayent les communiqués de la cellule de crise si besoin !