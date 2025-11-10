En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Alerte météo. La Manche sous vigilance jaune pour orages : ce qu'il faut savoir (horaires, zones, conseils pratiques)

Société. Météo France place le département de la Manche en vigilance jaune pour phénomène orages : horaires de l'alerte, zones les plus exposées et conseils de sécurité pour vous préparer et rester informé.

Publié le 10/11/2025 à 11h03 - Par Mathilde Rabaud
Alerte météo. La Manche sous vigilance jaune pour orages : ce qu'il faut savoir (horaires, zones, conseils pratiques)
Alerte orages en Manche ce lundi 10 novembre 2025 : les secteurs à surveiller et les gestes simples pour éviter les mauvaises surprises. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Météo France a placé la Manche en vigilance jaune pour le risque orages, signalant la possibilité d'averses localisées, d'activité électrique marquée et d'intensités pluvieuses ponctuelles. La vigilance jaune indique que des phénomènes habituels dans la région peuvent devenir localement dangereux : il convient donc de rester attentif et de suivre les bulletins officiels.

Horaires et secteurs concernés : la fenêtre de risque à connaître

Selon les communiqués officiels et le suivi local, la vigilance prend effet lundi 10 novembre et concerne la fin de matinée et l'après-midi, avec des cellules orageuses attendues jusqu'en soirée dans certains secteurs littoraux et exposés du département.

Pourquoi ces orages apparaissent-ils aujourd'hui ? Contexte météorologique simple

L'arrivée d'un flux plus instable en provenance du large crée un contraste entre masses d'air : quand une poche d'air plus chaud rencontre de l'air plus froid et humide, la convection s'active et donne naissance à des cellules orageuses.

Quels risques concrets pour les habitants et les automobilistes ?

  • Pluies intenses et ruissellement localisé : routes glissantes, visibilité réduite.
  • Foudre : danger pour les personnes en extérieur et équipement non protégé.
  • Restez prudent lors de vos déplacements : ralentissez, allumez vos feux, et évitez les zones inondables.

Restez informé !

Pour les mises à jour en temps réel, privilégiez les sources officielles : Météo France (carte de vigilance), le site de la préfecture de la Manche ou ses comptes officiels, et les médias locaux reconnus qui relayent les communiqués de la cellule de crise si besoin !

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Smartphone Honor 70LITE5G
Smartphone Honor 70LITE5G Villeneuve-d'Ascq (59491) 90€ Découvrir
Talkies Walkies 10 w
Talkies Walkies 10 w Chanas (38150) 120€ Découvrir
Télévision 164 cm
Télévision 164 cm Chanas (38150) 350€ Découvrir
Table noyer 8 places + 8 chaises +1
Table noyer 8 places + 8 chaises +1 La Ciotat (13600) 480€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Alerte météo. La Manche sous vigilance jaune pour orages : ce qu'il faut savoir (horaires, zones, conseils pratiques)
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple