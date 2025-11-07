Jeu. Emilie remporte 259,31€ grâce à La Cagnotte Tendance Ouest !

En ce moment Houdini DUA LIPA
Emilie remporte 259,31€ grâce à La Cagnotte Tendance Ouest !

Loisir. La Cagnotte Tendance Ouest a fait une heureuse, mercredi 5 novembre, en Seine-Maritime.

Publié le 07/11/2025 à 15h10 - Par Aline
Jouez à La Cagnotte Tendance Ouest, du lundi au vendredi à 8h13 et à 17h13.

Du lundi au vendredi, gagnez de 100 à 1 500€ à 8h13 et 17h13. Notez deux fois par jour le montant de La Cagnotte. Si Tendance Ouest vous appelle et que vous avez le montant exact, vous remportez cette somme.

Cette Cagnotte était lancée depuis jeudi 30 octobre, à 17h13. Mercredi 5 novembre à 8h13, Emilie, d'Alvimare, en Seine-Maritime, a été appelée. Elle a remporté le montant de La Cagnotte, qui s'élevait à 259,31€.

Pour vous inscrire et gagner de l'argent comme Emilie, envoyez CAGNOTTE par SMS au 7 14 15 (3x75 centimes + coût d'envoi). Votre inscription est valable une semaine !

