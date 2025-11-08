Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 8 novembre

Bélier
Si des conflits ou des discussions houleuses devaient survenir, essayez de garder votre sang-froid et de ne pas entrer dans la bataille.
Taureau
Vous faites avancer les choses discrètement mais efficacement, notamment en famille. Vous gérez des changements avec tact.
Gémeaux
Vous ne traversez pas une bonne période mais la journée sera plutôt agréable et positive.
Cancer
Un empêchement vient contrarier vos objectifs ? Restez calme, vous éviterez ainsi des regrets.
Lion
Si vous étiez dans une situation ambiguë avec une personne, tout devient clair comme de l'eau de roche.
Vierge
Ne vous agacez pas si les autres ne partagent pas vos opinions. Montrez-vous patient en attendant que l'ambiance change.
Balance
Une impression de fatigue entrave vos activités, la réponse se trouve dans votre assiette.
Scorpion
Face au climat actuel, éloignez-vous le plus possible des discussions agitées !
Sagittaire
Grâce à votre enthousiasme, tout est bon pour passer du bon temps et vous faire plaisir !
Capricorne
Cette journée-ci, vous risquez d'être sollicité pour prendre des décisions et faire des choix.
Verseau
Attention, si vous mélangez trop vie privée et vie professionnelle, vous risquez de ne plus vous y retrouver
Poissons
Vous parviendrez à résoudre un conflit dans votre entourage, vous aurez l'occasion d'être fier de vous.
