Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 8 novembre

Bélier

Si des conflits ou des discussions houleuses devaient survenir, essayez de garder votre sang-froid et de ne pas entrer dans la bataille.

Taureau

Vous faites avancer les choses discrètement mais efficacement, notamment en famille. Vous gérez des changements avec tact.

Gémeaux

Vous ne traversez pas une bonne période mais la journée sera plutôt agréable et positive.

Cancer

Un empêchement vient contrarier vos objectifs ? Restez calme, vous éviterez ainsi des regrets.

Lion

Si vous étiez dans une situation ambiguë avec une personne, tout devient clair comme de l'eau de roche.

Vierge

Ne vous agacez pas si les autres ne partagent pas vos opinions. Montrez-vous patient en attendant que l'ambiance change.

Balance

Une impression de fatigue entrave vos activités, la réponse se trouve dans votre assiette.

Scorpion

Face au climat actuel, éloignez-vous le plus possible des discussions agitées !

Sagittaire

Grâce à votre enthousiasme, tout est bon pour passer du bon temps et vous faire plaisir !

Capricorne

Cette journée-ci, vous risquez d'être sollicité pour prendre des décisions et faire des choix.

Verseau

Attention, si vous mélangez trop vie privée et vie professionnelle, vous risquez de ne plus vous y retrouver

Poissons

Vous parviendrez à résoudre un conflit dans votre entourage, vous aurez l'occasion d'être fier de vous.