Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 9 novembre

Bélier

Ne vous perdez pas dans vos pensées. Il faut agir très vite aujourd'hui.

Taureau

Vous ne pourrez pas acheter tout ce qui vous plaît aujourd'hui et cela risque de vous contrarier.

Gémeaux

Que vous soyez ou non à deux, l'heure est venue de parler d'amour et d'y croire !

Cancer

Avant de prendre des décisions irrévocables, mesurez donc l'importance de vos mots.

Lion

Vous vous sentez un peu inquiet, vous savez que vous devez réussir et vous êtes d'autant plus attentif et rigoureux.

Vierge

Ne vous mettez pas en quatre pour les autres à ce point… Vous devez préserver votre intimité pour vous ressourcer.

Balance

N'oubliez pas d'associer ceux que vous aimez à vos projets et n'hésitez pas à leur demander leur avis.

Scorpion

Peu importe depuis quand date votre relation, vous vous aimez passionnément comme au premier jour !

Sagittaire

Ménagez-vous un délai de réflexion avant d'engager des transformations radicales dans votre vie.

Capricorne

Vous vous penchez sur votre épanouissement personnel avec justesse. Un peu d'égoïsme est nécessaire !

Verseau

Ne taisez pas vos sentiments, puisqu'ils sont heureux, soyez démonstratif et prévenant !

Poissons

D'inédites opportunités et rencontres vous mettent en joie et sont en accord avec vos espérances.