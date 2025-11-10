Gacé. Gagnez 2 places pour le spectacle INCONSTANCE à la salle Le Tahiti

L'humoriste et comédienne, Constance, revient avec un 6ème spectacle drôle et bouleversant appelé "InConstance".

« J’ai longtemps cru que j’étais invincible. Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie. Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre. Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée. »

Constance

Texte: Constance et Pascal Duclermortier

Mise en scène : Eric Chantelauze

Lumières : Gaël Cimma

Scénographie : Seymour Laval

Costumes : Julia Allègre

Musique : Romain Trouillet

Durée : 1h15

Date : le 20 novembre à 20h30 à la salle Le Tahiti, Gacé.

Pour tentez de gagner vos 2 places, remplissez simplement le formulaire présent ci-dessous.

Tirage au sort le 14 novembre.