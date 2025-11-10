Gacé. Gagnez 2 places pour le spectacle INCONSTANCE à la salle Le Tahiti

L'humoriste et comédienne, Constance, revient avec un 6ème spectacle drôle et bouleversant appelé "InConstance".
« J’ai longtemps cru que j’étais invincible. Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie. Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre. Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée. »
Constance
Texte: Constance et Pascal Duclermortier
Mise en scène : Eric Chantelauze
Lumières : Gaël Cimma
Scénographie : Seymour Laval
Costumes : Julia Allègre
Musique : Romain Trouillet
Durée : 1h15
Date : le 20 novembre à 20h30 à la salle Le Tahiti, Gacé.
Pour tentez de gagner vos 2 places, remplissez simplement le formulaire présent ci-dessous.
Tirage au sort le 14 novembre.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.