Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 2 novembre

Bélier
Votre charme agit sans même que vous n'ayez d'efforts à faire. Vous ne savez plus vraiment où donner de la tête.
Taureau
Attention, que vous soyez en couple ou célibataire, vous aurez un peu trop tendance à imposer votre point de vue.
Gémeaux
Tout vous sourira sans faire le moindre effort : vous avez envie de faire durer le plaisir et vous avez bien raison.
Cancer
Il est important de ne pas réagir au quart de tour. Laissez plutôt passer l'orage en gardant votre calme.
Lion
Prenez les choses une par une et allez au bout de chacune. N'en demandez pas trop aux autres non plus.
Vierge
S'il s'agit de poursuivre, de commencer ou de mettre un terme à une relation, vous devez choisir votre camp.
Balance
N'attendez pas de vous sentir épuisé pour lever le pied, des ajustements dans votre routine feront la différence.
Scorpion
Un échange franc pourrait résoudre un malentendu récent ou apaiser une inquiétude.
Sagittaire
Une belle journée qui s'annonce, sauf pour les grognons qui s'obstineront à rester de mauvaise humeur.
Capricorne
Il est possible de planifier de nombreuses choses pour que votre journée se termine dans la joie et la bonne humeur.
Verseau
La plupart d'entre vous seront d'humeur à prendre soin de leurs proches et amis.
Poissons
Votre soif d'apprendre et de découverte sera comblée. Assurez-vous cependant d'avoir le temps de faire tout ce que vous désirez !
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.