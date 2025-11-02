Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 2 novembre

Bélier

Votre charme agit sans même que vous n'ayez d'efforts à faire. Vous ne savez plus vraiment où donner de la tête.

Taureau

Attention, que vous soyez en couple ou célibataire, vous aurez un peu trop tendance à imposer votre point de vue.

Gémeaux

Tout vous sourira sans faire le moindre effort : vous avez envie de faire durer le plaisir et vous avez bien raison.

Cancer

Il est important de ne pas réagir au quart de tour. Laissez plutôt passer l'orage en gardant votre calme.

Lion

Prenez les choses une par une et allez au bout de chacune. N'en demandez pas trop aux autres non plus.

Vierge

S'il s'agit de poursuivre, de commencer ou de mettre un terme à une relation, vous devez choisir votre camp.

Balance

N'attendez pas de vous sentir épuisé pour lever le pied, des ajustements dans votre routine feront la différence.

Scorpion

Un échange franc pourrait résoudre un malentendu récent ou apaiser une inquiétude.

Sagittaire

Une belle journée qui s'annonce, sauf pour les grognons qui s'obstineront à rester de mauvaise humeur.

Capricorne

Il est possible de planifier de nombreuses choses pour que votre journée se termine dans la joie et la bonne humeur.

Verseau

La plupart d'entre vous seront d'humeur à prendre soin de leurs proches et amis.

Poissons

Votre soif d'apprendre et de découverte sera comblée. Assurez-vous cependant d'avoir le temps de faire tout ce que vous désirez !