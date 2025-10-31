En ce moment The Emptiness Machine LINKIN PARK
Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 31/10/2025 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 31 octobre
Bélier

Un proche vous confiera un projet qui lui tient à cœur. Votre réaction bienveillante le rassurera.

Taureau

Une discussion sur un projet concret - déménagement, voyage ou achat - trouve enfin une réponse.

Gémeaux

Vous ressentirez le besoin de vous coucher plus tôt et votre corps vous en remerciera dès demain.

Cancer

Une personne de votre entourage professionnel vous remarque pour votre fiabilité.

Lion

Vous bouclerez une tâche qui traînait depuis plusieurs jours avec plus de facilité qu'attendu.

Vierge

Vous commencez à trouver un rythme de vie qui vous convient mieux.

Balance

Vous pourriez recevoir une information utile concernant vos droits ou des aides auxquelles vous pourriez prétendre.

Scorpion

Votre bon sens du jour devrait faire mouche et apaiser les tensions.

Sagittaire

Vous refuserez de vous laisser attendrir. Vos interlocuteurs auront du fil à retordre !

Capricorne

Un ami vous proposera peut-être une collaboration ou un projet commun. Pesez bien le pour et le contre avant de vous engager.

Verseau

Ne vous livrez pas totalement si une connaissance essaie de vous tirer les vers du nez.

Poissons

Vous cogitez beaucoup trop actuellement et encore plus aujourd'hui ! Votre cerveau bouillonne.

Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 31 octobre
