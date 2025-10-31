Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 31 octobre

Bélier
Un proche vous confiera un projet qui lui tient à cœur. Votre réaction bienveillante le rassurera.
Taureau
Une discussion sur un projet concret - déménagement, voyage ou achat - trouve enfin une réponse.
Gémeaux
Vous ressentirez le besoin de vous coucher plus tôt et votre corps vous en remerciera dès demain.
Cancer
Une personne de votre entourage professionnel vous remarque pour votre fiabilité.
Lion
Vous bouclerez une tâche qui traînait depuis plusieurs jours avec plus de facilité qu'attendu.
Vierge
Vous commencez à trouver un rythme de vie qui vous convient mieux.
Balance
Vous pourriez recevoir une information utile concernant vos droits ou des aides auxquelles vous pourriez prétendre.
Scorpion
Votre bon sens du jour devrait faire mouche et apaiser les tensions.
Sagittaire
Vous refuserez de vous laisser attendrir. Vos interlocuteurs auront du fil à retordre !
Capricorne
Un ami vous proposera peut-être une collaboration ou un projet commun. Pesez bien le pour et le contre avant de vous engager.
Verseau
Ne vous livrez pas totalement si une connaissance essaie de vous tirer les vers du nez.
Poissons
Vous cogitez beaucoup trop actuellement et encore plus aujourd'hui ! Votre cerveau bouillonne.
