Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 30 octobre

Bélier
Les petits soucis rencontrés dernièrement s'évaporent et cela vous met de bonne humeur !
Taureau
Si vous avez quelques projets en tête à soumettre à vos proches, la journée est plutôt favorable
Gémeaux
Un proche pourrait avoir besoin de votre aide aujourd'hui. Soyez présent pour lui.
Cancer
Vous déborderez de sensualité, ce qui ne passera pas inaperçu !
Lion
Qu'il s'agisse de votre moitié, de vos enfants ou de vos parents, ne négligez pas leurs demandes aujourd'hui
Vierge
Les liens autour de vous se renforcent et une situation trouve enfin sa stabilité.
Balance
Quelque chose vous pèse au quotidien, vous allez poser cartes sur table auprès de la personne concernée.
Scorpion
Une petite remarque anodine de votre moitié vous agacera fortement. Essayez de ne pas réagir au quart de tour !
Sagittaire
Prenez le temps de savourer ce qui vous fait du bien, en vous entourant de personnes qui vous sont chères
Capricorne
Vous vous apercevrez que votre persévérance des derniers mois commence à porter ses fruits
Verseau
Evitez toute discussion conflictuelle et si vous n'y parvenez pas, essayez tout de même de mesurer vos propos.
Poissons
Une sortie ou une activité que vous reportiez trouvera enfin sa place dans votre agenda.
