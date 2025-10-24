Apollinaire vous propose de jouer :
Le 10 Isboy de cinglais
Le 9 Igrisoni
Le 8 Inherit
Le 1 Incisif vaucéen
Le 5 Horus de Val
Le 12 Instructor
Le 3 Humour d'haufor
Le 15 Ileo pierji
Départ à 20h15
Le prix Orionis se court en nocturne à l'hippodrome de Vincennes dans la 4ème course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 2 850 mètres.
