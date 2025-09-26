Calvados. Bientôt une maison de santé pédiatrique à Hérouville-Saint-Clair

La première pierre de la toute première maison de santé pluridisciplinaire pédiatrique de Normandie a été posée vendredi 26 septembre au 1106 avenue de la Grande Cavée à Hérouville-Saint-Clair.

Un espace dédié à la petite enfance

Créée en janvier 2025, cette maison de santé n'avait jusqu'à présent pas de lieu commun pour rassembler les professionnels. "Nous avons sollicité la mairie pour trouver un terrain suffisamment grand et attractif ", explique Marine Villelegier Khayat, orthophoniste et initiatrice du projet avec ses collègues en pédiatrie.

On y retrouvera une équipe complète : pédiatres, neuropédiatres, orthophonistes, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, ainsi qu'une coordinatrice. "Cela fait 10 ans qu'on travaille ensemble mais sur des sites différents. Il fallait qu'on se rassemble."

Cette maison de santé répond à un besoin réel du territoire. En France, il n'existe actuellement que six structures similaires, et celle d'Hérouville-Saint-Clair sera la première en Normandie.