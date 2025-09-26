Justice. Prison avec sursis pour Charles Maarek, ex-président du FC Rouen jugé pour abus de biens sociaux et escroquerie

Arrêté et placé en garde à vue le 29 janvier 2025, Charles Maarek, ex-président du FC Rouen, a comparu jeudi 25 septembre devant le tribunal correctionnel de Rouen pour abus de biens sociaux, escroquerie mais aussi faux et usage de faux.

Plus concrètement, était reproché à l'ancien patron des Diables Rouges sa gestion financière du club, avec, en ligne de mire, des opérations de sponsoring fictives, la présentation de comptes falsifiés, des fausses factures pour tromper la Fédération française de football et la présentation d'un bilan erroné pour convaincre la DNCG, le gendarme financier du football français, de maintenir le club en National.

Charles Maarek fait appel

A l'issue d'une audience qui s'est terminée très tard, l'ancien homme fort des Diables Rouges a été condamné à 10 mois avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer une société et de trois ans d'inéligibilité. Charles Maarek "interjette appel de cette décision immédiatement et donc il est présumé innocent, nous ferons valoir nos droits en appel", assure son avocat Maître Pierre-Henri Bovis.

Lors de ses réquisitions, le parquet avait demandé 12 mois d'emprisonnement avec sursis pour "fautes réitérées", ainsi qu'une interdiction de diriger une société commerciale de trois ans. Concernant cette dernière demande, le tribunal est allé plus loin en condamnant l'homme d'affaires à cinq ans d'interdiction de gérer une société.

Une gestion financière pointée du doigt

Dans cette affaire, Me Amélie de Colmet représente le FCR et Me Benjamin Peyrelevade, la Fédération française de football. Comme l'indique Benjamin Peyrelevade dans sa plaidoirie, "la Fédération française de football a pour mission de contrôler la gestion des clubs sportifs : pour assurer la pérennité des clubs, les fédérations c'est la la DNCG qui doit contrôler la gestion des clubs de National 1, 2 et 3", a-t-il rappelé. "A Rouen, en réalité, on a un décalage entre ce que le club annonce en fin de saison 2023 et ce qui est vérifié un peu plus tard."

L'avocat de Charles Maarek dénonce "une justice expéditive"

Après les parties civiles, c'était au tour de la défense de s'exprimer. Lors de sa plaidoirie, l'avocat de Charles Maarek, Me Pierre-Henri Bovis, a demandé la relaxe, tentant de démonter un par un les reproches faits à son client.

Finalement, lorsque la décision tombe, Maître Bovis s'est dit "étonné sur la forme. Après tant de mois d'enquête, le tribunal consacre quelques heures et surtout, ce qui est étonnant c'est qu'un délibéré soit prononcé le soir-même sans renvoi", assure-t-il. "Il y a comme un goût d'une justice expéditive pour une enquête bâclée qui met en scène plusieurs personnages clés : expert-comptable et commissaire aux comptes qui ont commis des fautes, le procureur de la République l'a même reconnu dans ses réquisitions." "Ce que nous regrettons c'est que les personnes qui ont pris part à la décision ne siègent pas aux côtés de M. Maarek", a-t-il poursuivi.

Maître Pierre-Henri Bovis, avocat de Charles Maarek, ancien président du FCR, Rouen compte faire appel de la condamnation.

Après l'appel formulé par son avocat, l'ancien président du FC Rouen devrait être rejugé à une date ultérieure