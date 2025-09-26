Jeu. Remportez votre Samsung Galaxy S25

En ce moment Lola (feat Hoshi et Nicola Sirkis) SUPERBUS
Loisir. A l'occasion du Salon Objectif Artisan, jeudi 9 octobre 2025, Tendance Ouest vous propose de remporter le meilleur allié de l'artisan : votre smartphone Samsung Galaxy S25.

Publié le 26/09/2025 à 09h00 - Par Kevin
Cette semaine, vous remportez votre Samsung Galaxy S25 à l'occasion du Salon Objectif Artisan. - Guillaume du Mesgnil d'Engente

Jeudi 9 octobre 2025, c'est le retour du Salon Objectif Artisan. A cette occasion, Tendance Ouest vous offre votre smartphone Samsung Galaxy S25.

Le Samsung Galaxy S25 est votre nouveau bras droit : vous lui parlez, il fait. Notes, listes, recherches, même depuis une vidéo — un appui long et Gemini s'occupe du reste.

Côté photos, portraits super nets, zoom optique x3, vidéos propres même le soir avec gomme audio pour retirer le vent et le bruit.

Ecran confort, batterie qui tient la journée, robuste avec Aluminium Armor, et vos données restent chez vous grâce à Knox. Pour les pros, les parents, les actifs : c'est l'allié malin au quotidien.

Le salon Objectif Artisan, jeudi 9 octobre 2025 à Alençon, Caen, Coutances, Evreux et Rouen — journée gratuite dédiée à la création et à la reprise d'entreprise, avec la Chambre de métiers et de l'Artisanat Normandie. Toutes les infos sur cma-normandie.fr.

Envoyez dès maintenant le mot TENDANCE au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi). Tirage vendredi 3 octobre à 8h55.

