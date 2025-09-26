Jeu. Remportez votre Samsung Galaxy S25

Jeudi 9 octobre 2025, c'est le retour du Salon Objectif Artisan. A cette occasion, Tendance Ouest vous offre votre smartphone Samsung Galaxy S25.

Le Samsung Galaxy S25 est votre nouveau bras droit : vous lui parlez, il fait. Notes, listes, recherches, même depuis une vidéo — un appui long et Gemini s'occupe du reste.

Côté photos, portraits super nets, zoom optique x3, vidéos propres même le soir avec gomme audio pour retirer le vent et le bruit.

Ecran confort, batterie qui tient la journée, robuste avec Aluminium Armor, et vos données restent chez vous grâce à Knox. Pour les pros, les parents, les actifs : c'est l'allié malin au quotidien.

Le salon Objectif Artisan, jeudi 9 octobre 2025 à Alençon, Caen, Coutances, Evreux et Rouen — journée gratuite dédiée à la création et à la reprise d'entreprise, avec la Chambre de métiers et de l'Artisanat Normandie. Toutes les infos sur cma-normandie.fr.

