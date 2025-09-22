Orne. "Ne m'écrasez pas" : la campagne de sensibilisation aux loutres sur les routes départementales

Espèce protégée en voie de disparition, la loutre a fait son retour dans l'Orne. Ce mammifère aquatique, élégant dans l'eau, préfère pourtant traverser les pieds au sec. Il passe donc sur la route et peut gêner la circulation. Pour préserver l'espèce et éviter les accidents, le Conseil départemental a lancé une campagne de sensibilisation. Une vingtaine de panneaux "Vigilances loutres : ne m'écrasez pas" ont été installés au bord des routes départementales, principalement sur le bassin-versant de l'Orne, autour de Flers et de Sées.

Les animaux, facteurs d'accidents corporels

Le fait que la loutre traverse une route est un danger pour l'animal, mais aussi "pour les usagers qui peuvent, eux, de par la présence de la loutre, avoir un mauvais réflexe, un coup de volant et faire une sortie de route", souligne Frédéric Farigoule, directeur de la gestion des routes départementales. La présence de la loutre est avérée à proximité de cours d'eau. "Il y a déjà eu des collisions avec des animaux décédés", rappelle-t-il.

Sous le pont, un passage a été créé pour éviter aux loutres de traverser la route. - Conseil départemental de l'Orne

Au-delà de ces panneaux, le Département, dès lors qu'il réhabilite un ouvrage d'art, "inclut systématiquement un passage à loutres lorsque le risque de collision est élevé ou très élevé". Cet aménagement ressemble à un petit trottoir pour faire traverser l'animal sous la route. Les panneaux sont mis à des endroits où, aujourd'hui, les ouvrages n'ont pas encore pu être aménagés.

Le coût de la création à l'installation des panneaux est estimé entre 7 000 et 8 000€.