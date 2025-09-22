En ce moment Together (feat. Bonnie Tyler) DAVID GUETTA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Orne. "Ne m'écrasez pas" : la campagne de sensibilisation aux loutres sur les routes départementales

Environnement. Le Département de l'Orne a installé une vingtaine de panneaux au bord de ses routes pour prôner la vigilance à la traversée potentielle de loutres. Objectif : protéger l'animal de retour dans l'Orne et les automobilistes.

Publié le 22/09/2025 à 16h13 - Par Simon Lebaron
Orne. "Ne m'écrasez pas" : la campagne de sensibilisation aux loutres sur les routes départementales
Des panneaux "Vigilance loutres : ne m'écrasez pas" ont été installés dans l'Orne, comme ici sur la RD8 entre Bazoches-sur-Hoëne et Sées. - Simon Lebaron

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Espèce protégée en voie de disparition, la loutre a fait son retour dans l'Orne. Ce mammifère aquatique, élégant dans l'eau, préfère pourtant traverser les pieds au sec. Il passe donc sur la route et peut gêner la circulation. Pour préserver l'espèce et éviter les accidents, le Conseil départemental a lancé une campagne de sensibilisation. Une vingtaine de panneaux "Vigilances loutres : ne m'écrasez pas" ont été installés au bord des routes départementales, principalement sur le bassin-versant de l'Orne, autour de Flers et de Sées.

Les animaux, facteurs d'accidents corporels

Le fait que la loutre traverse une route est un danger pour l'animal, mais aussi "pour les usagers qui peuvent, eux, de par la présence de la loutre, avoir un mauvais réflexe, un coup de volant et faire une sortie de route", souligne Frédéric Farigoule, directeur de la gestion des routes départementales. La présence de la loutre est avérée à proximité de cours d'eau. "Il y a déjà eu des collisions avec des animaux décédés", rappelle-t-il.

Sous le pont, un passage a été créé pour éviter aux loutres de traverser la route.Sous le pont, un passage a été créé pour éviter aux loutres de traverser la route. - Conseil départemental de l'Orne

Au-delà de ces panneaux, le Département, dès lors qu'il réhabilite un ouvrage d'art, "inclut systématiquement un passage à loutres lorsque le risque de collision est élevé ou très élevé". Cet aménagement ressemble à un petit trottoir pour faire traverser l'animal sous la route. Les panneaux sont mis à des endroits où, aujourd'hui, les ouvrages n'ont pas encore pu être aménagés.

Le coût de la création à l'installation des panneaux est estimé entre 7 000 et 8 000€.

Galerie photos
Sous le pont, un passage a été créé pour éviter aux loutres de traverser la route. - Conseil départemental de l'Orne

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Tele LG OLED 55 pouces
Tele LG OLED 55 pouces Tours (37000) 750€ Découvrir
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Orne. "Ne m'écrasez pas" : la campagne de sensibilisation aux loutres sur les routes départementales
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple