Bonne table à Caen. Couscous, tajines et tapas orientales Chez Rose

Pour changer des planches classiques de fromages et de charcuteries, direction Chez Rose, le nouveau restaurant oriental de Rose Merrouche, installé en plein cœur du Vaugueux, au 21 rue Porte Berger à Caen.

Des tapas originales et orientales

Je le découvre un midi ensoleillé et choisis de m'installer en terrasse, profitant de l'animation du quartier. Très vite, la formule "couscous merguez express" à 15,50€ attire mon regard. L'assiette arrive rapidement, servie avec générosité, mais suffisamment légère pour ne pas plomber mon après-midi. "Le midi, je propose des portions adaptées, mais le soir, c'est un vrai couscous à partager : les légumes, la viande et la sauce sont posés sur la table, il n'y a plus qu'à se servir !", explique Rose Merrouche, attentive à créer une ambiance conviviale. La restauratrice ne se limite pourtant pas aux classiques couscous et tajines.

Coucous de Chez Rose.

Issue d'une famille algérienne où la transmission culinaire se fait de mère en fille, elle a voulu élargir sa carte à des tapas orientales peu courantes à Caen : mezzés, chorba, brochettes… Le tout à prix accessibles pour permettre à chacun de goûter à différentes spécialités.

"Tout est fait maison. J'ai appris à cuisiner aux côtés de ma mère et de ma grand-mère ", souligne-t-elle. Ici, la semoule fine est travaillée à la main, avec le souci du détail qui donne toute sa saveur au plat. Côté sucré, les douceurs ne sont pas oubliées : on retrouve notamment la fameuse crêpe "mille trous", servie à la traditionnelle avec beurre et miel ou revisitée au chocolat. Elle est incluse dans la formule que j'ai choisie, une touche finale qui conclut le repas avec gourmandise.

Chez Rose se veut avant tout un lieu chaleureux, où l'on peut autant partager un verre et picorer quelques tapas que se régaler autour d'un couscous ou d'un tajine convivial. Une adresse qui apporte une note de soleil et d'originalité au Vaugueux, en s'ancrant dans l'esprit du quartier tout en invitant au voyage.

Pratique. Ouvert du mardi au samedi, 12h-14h et 19h-22h, 23h les vendredis et samedis. 06 37 65 57 86.