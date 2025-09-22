Sallenelles. Carnet rose : deux phoques sont nés sur l'estuaire de l'Orne

Deux naissances ont eu lieu sur l'estuaire de l'Orne cet été, indique le Groupe mammalogique normand. Deux jeunes phoques veaux-marins agrandissent le groupe. En pleine forme, ils sont désormais totalement sevrés. Un événement "rare et précieux" qui "illustre l'impact positif des comportements respectueux de la faune sauvage".

Pour l'occasion, le Groupe mammalogique normand rappelle qu'il est impératif de rester au moins à 300m des animaux, de ne pas les nourrir ni les photographier de trop près. Pour observer de nouvelles naissances à l'avenir, chaque promeneur doit ainsi continuer à bien se comporter, et respecter la tranquillité de ces animaux qui s'épanouissent ici.