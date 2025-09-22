En ce moment Upside down DIANA ROSS
Sallenelles. Carnet rose : deux phoques sont nés sur l'estuaire de l'Orne

Environnement. Cet été, deux bébés phoques veaux-marins sont nés sur l'estuaire de l'Orne, dans le Calvados. Une bonne nouvelle pour biodiversité locale, et l'occasion de rappeler les règles de sensibilisation aux curieux.

Publié le 22/09/2025 à 12h02 - Par Lilian Fermin
Sallenelles. Carnet rose : deux phoques sont nés sur l'estuaire de l'Orne
Des bébés phoques veaux-marins sont nés dans l'estuaire de l'Orne. - Bruno Morcel

Deux naissances ont eu lieu sur l'estuaire de l'Orne cet été, indique le Groupe mammalogique normand. Deux jeunes phoques veaux-marins agrandissent le groupe. En pleine forme, ils sont désormais totalement sevrés. Un événement "rare et précieux" qui "illustre l'impact positif des comportements respectueux de la faune sauvage".

Pour l'occasion, le Groupe mammalogique normand rappelle qu'il est impératif de rester au moins à 300m des animaux, de ne pas les nourrir ni les photographier de trop près. Pour observer de nouvelles naissances à l'avenir, chaque promeneur doit ainsi continuer à bien se comporter, et respecter la tranquillité de ces animaux qui s'épanouissent ici.

