Concert. Lewis Capaldi va filmer son concert en live sur TikTok

Loisir. Lewis Capaldi est en concert durant 3 jours à Londres. Il diffusera son concert ce jeudi 18 septembre en live sur le réseau social TikTok.

Publié le 17/09/2025 à 14h13 - Par Laure
Lewis Capaldi diffuse son concert en direct ce jeudi - Facebook

Lewis Capaldi connaît un immense succès dans le monde et chez lui en Grande-Bretagne. Il est en concert complet à l'O2 Arena de Londres, et pour ses fans qui n'ont pas eu la chance d'avoir une place, l'Ecossais a décidé de se servir des réseaux sociaux !

RDV sur son compte TikTok

Ce jeudi 18 septembre, rendez-vous sur son compte TikTok @lewiscapaldi pour vivre en direct son concert ! Il a décidé de retransmettre gratuitement le show grâce à de nombreuses caméras, et vous pourrez entendre en avant-première son nouveau single Something In The Heavens à cette occasion.

Pour ne rien manquer du concert, rendez-vous jeudi 18 septembre à 21h45 sur son compte @lewiscapaldi ou sur @tiktok_uk

