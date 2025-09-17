Concert. Lewis Capaldi va filmer son concert en live sur TikTok

Lewis Capaldi connaît un immense succès dans le monde et chez lui en Grande-Bretagne. Il est en concert complet à l'O2 Arena de Londres, et pour ses fans qui n'ont pas eu la chance d'avoir une place, l'Ecossais a décidé de se servir des réseaux sociaux !

RDV sur son compte TikTok

Ce jeudi 18 septembre, rendez-vous sur son compte TikTok @lewiscapaldi pour vivre en direct son concert ! Il a décidé de retransmettre gratuitement le show grâce à de nombreuses caméras, et vous pourrez entendre en avant-première son nouveau single Something In The Heavens à cette occasion.

Pour ne rien manquer du concert, rendez-vous jeudi 18 septembre à 21h45 sur son compte @lewiscapaldi ou sur @tiktok_uk