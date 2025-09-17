Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 17 septembre

Bélier

Vous saurez profiter de toutes les occasions intéressantes, et vous réussirez à consolider votre position.

Taureau

Attendez des circonstances plus favorables pour faire des projets.

Gémeaux

Vous franchirez un palier intéressant, et seuls quelques points de détail vous poseront encore problème.

Cancer

Vous avez tendance à vivre dans un monde imaginaire proche du conte de fées mais cela ne pourra pas durer très longtemps

Lion

Les heurts et les frictions risquent de se multiplier si vous ne vous montrez pas plus compréhensif.

Vierge

C'est une bonne journée pour faire des projets à long terme et vous interroger sur votre avenir.

Balance

Votre bonne hygiène de vie vous protège des petits tracas. Vous êtes en bonne forme et le moral remonte en flèche.

Scorpion

Vous vous faites discret aujourd'hui, et cette sérénité vous rend agréable.

Sagittaire

Quoi que vous en pensiez, tout le monde ne partage pas forcément votre avis. Gare aux désillusions.

Capricorne

Faites preuve d'un peu plus de lucidité, la réalité n'est pas si terrible que ça. N'oubliez pas que personne n'est parfait.

Verseau

Laissez-vous porter par cette vague d'amour et profitez-en, pour une fois que l'on vous donne sans que vous ayez à le demander.

Poissons

Le moment est bien choisi pour mettre en route un nouveau projet ou se faire épauler. Vous vous sentirez soutenu !