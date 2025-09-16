Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mardi 16 septembre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 4 Godlen belle
Le 10 Masaiya
Le 6 Zoom chop
Le 15 Sitjar
Le 13 Super Alex
Le 2 Annabel's ghost
Le 14 Sapristi
Le 3 Hasta la vista
Départ à 13h55
Le prix de la fédération du Nord se court à l'hippodrome de Compiègne dans la 1ère course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 2 800 mètres.
