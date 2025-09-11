En ce moment Break your heart Taïo CRUZ
Faits divers. Attaque au couteau dans un lycée à Antibes : une jeune femme interpellée en Normandie

Sécurité. Après l'attaque au couteau qui a blessé un élève et une professeure dans un lycée d'Antibes, deux proches de l'assaillant présumé, dont une jeune femme interpellée en Normandie, ont été placés en garde à vue.

Publié le 11/09/2025 à 14h35
Faits divers. Attaque au couteau dans un lycée à Antibes : une jeune femme interpellée en Normandie
Deux nouvelles personnes ont été interpellées après l'attaque au couteau commise dans un lycée horticole d'Antibes, mercredi 10 septembre. L'une d'elles a été arrêtée en Normandie. - Illustration

Deux nouvelles personnes ont été placées en garde à vue après l'attaque au couteau commise mercredi 10 septembre dans un lycée horticole d'Antibes, où un élève et une professeure ont été blessés. Selon une source proche de l'enquête, il s'agit de la petite amie présumée de l'assaillant, interpellée en Normandie, et d'un jeune homme résidant dans le Var, confirmant une information du Parisien. Ces auditions visent avant tout à vérifier d'éventuelles complicités.

L'auteur déjà incarcéré mineur

L'auteur présumé, un ancien élève âgé de 18 ans, avait été rapidement maîtrisé et arrêté. La professeure de 52 ans, touchée plus gravement, reste hospitalisée. Le parquet de Grasse a rappelé que le suspect avait déjà été incarcéré mineur, dans une enquête pour apologie de crimes, où sa fragilité psychiatrique avait été mise en avant.

Les mêmes protagonistes que début 2024 ?

En avril 2024, un adolescent de 16 ans avait été mis en examen dans le cadre d'un projet de tuerie de masse à Antibes, sans motivation religieuse. Son entourage numérique avait alors attiré l'attention des enquêteurs : une adolescente de 17 ans, hospitalisée en psychiatrie dans la Manche, avait été entendue pour avoir partagé ses intentions meurtrières. Il pourrait s'agir des deux mêmes personnes - l'auteur de l'attaque et sa petite amie - interpellés ces mercredi et jeudi, mais le procureur de la République ne l'a pas encore confirmé.

Les gardes à vue ouvertes cette semaine semblent prolonger ces investigations. Le procureur doit s'exprimer vendredi 12 septembre.

Avec AFP.

