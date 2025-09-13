Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 13 septembre

Bélier

Sincère et juste, vous essayez d'agir de la même façon avec tout le monde. Parfois, des situations différentes demandent une adaptation de la méthode.

Taureau

Vous ne savez plus vraiment où vous voulez aller tant le choix de loisirs qui se présente à vous est large.

Gémeaux

Un besoin de farniente se fait sentir, à juste titre. Evitez les efforts violents aujourd'hui.

Cancer

Votre présence réchauffe les cœurs. C'est sous de bonnes influences que vous réussirez à vous imposer.

Lion

Le mouvement qui règne dans le cadre de votre sphère financière vous est très favorable, persévérez.

Vierge

Si des difficultés venaient à retarder vos projets vous ne devez pas vous inquiéter, faites comme si tout allait bien puisque c'est le cas.

Balance

La communication et les échanges sont favorisés. Vous recevez un appel ou une information qui vous sera bénéfique.

Scorpion

Votre émotivité tend à vous jouer des tours, tâchez de rester objectif avant de juger définitivement d'une situation.

Sagittaire

Une personne surgit dans votre vie, au moment où vous vous y attendiez le moins.

Capricorne

Si vous devez changer de manière de vous comporter, c'est que les circonstances vous y obligent. Ne vous sentez pas coupable.

Verseau

De bonnes nouvelles et un moral au top vous soulagent et vous donnent l'énergie et le sourire. Vous voilà prêt à positiver.

Poissons

Vous n'avez guère l'intention de passer inaperçu et vous mettez tout en œuvre pour vous faire remarquer.