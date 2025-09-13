Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 13 septembre

Bélier
Sincère et juste, vous essayez d'agir de la même façon avec tout le monde. Parfois, des situations différentes demandent une adaptation de la méthode.
Taureau
Vous ne savez plus vraiment où vous voulez aller tant le choix de loisirs qui se présente à vous est large.
Gémeaux
Un besoin de farniente se fait sentir, à juste titre. Evitez les efforts violents aujourd'hui.
Cancer
Votre présence réchauffe les cœurs. C'est sous de bonnes influences que vous réussirez à vous imposer.
Lion
Le mouvement qui règne dans le cadre de votre sphère financière vous est très favorable, persévérez.
Vierge
Si des difficultés venaient à retarder vos projets vous ne devez pas vous inquiéter, faites comme si tout allait bien puisque c'est le cas.
Balance
La communication et les échanges sont favorisés. Vous recevez un appel ou une information qui vous sera bénéfique.
Scorpion
Votre émotivité tend à vous jouer des tours, tâchez de rester objectif avant de juger définitivement d'une situation.
Sagittaire
Une personne surgit dans votre vie, au moment où vous vous y attendiez le moins.
Capricorne
Si vous devez changer de manière de vous comporter, c'est que les circonstances vous y obligent. Ne vous sentez pas coupable.
Verseau
De bonnes nouvelles et un moral au top vous soulagent et vous donnent l'énergie et le sourire. Vous voilà prêt à positiver.
Poissons
Vous n'avez guère l'intention de passer inaperçu et vous mettez tout en œuvre pour vous faire remarquer.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.