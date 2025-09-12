En ce moment Even If It Kills Me PAPA ROACH
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 12 septembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 12/09/2025 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 12 septembre
Bélier

C'est le moment de vous fixer des objectifs à long terme pour vous permettre d'améliorer les bases de votre vie professionnelle.

Taureau

N'hésitez pas à vous accorder davantage de temps, vous avez besoin de vous pencher sur vos nouveaux besoins en toute tranquillité.

Gémeaux

Vous avez l'énergie nécessaire pour mener à bien vos plans et on se demande bien ce qui pourrait vous résister.

Cancer

Vos amours vous apporteront de la satisfaction. Si l'on vous fait des éloges, ce ne sont pas des paroles en l'air.

Lion

Si votre cœur bat pour quelqu'un, c'est le moment de l'exprimer !

Vierge

Aplanir les différences entre rêve et réalité sera votre cheval de bataille, aujourd'hui.

Balance

Etudier la proposition avant de refuser ! Si cela ne vous convient pas, vous pouvez toujours exprimer vos propres idées.

Scorpion

A trop vous poser de questions, le surmenage vous guette, il vous faut absolument lever le pied, pour récupérer nerveusement.

Sagittaire

A fond dans vos pensées, vous n'aurez de cesse de chercher des solutions pour vous libérer d'un souci financier.

Capricorne

Ne croyez pas sur parole tout ce qu'on vous dira. Prenez des distances et soyez sélectif.

Verseau

Vous pourriez déclencher des conflits inutiles avec votre moitié. Essayez de calmer le jeu !

Poissons

Le silence est d'or et vous appliquez le précepte, à la lettre. Vous si bavard habituellement, vous restez muet face aux questions indiscrètes.

