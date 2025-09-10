Vieux-Manoir. Terres de Jim : une fête agricole hors norme aux portes de Rouen

"C'est un peu le Salon de l'agriculture, mais en plein air !" Voilà comment les Terres de Jim sont résumées en une phrase par Jean Puech d'Allisac, président du comité de pilotage de ce festival, la plus grande fête agricole en plein air d'Europe. Elle est organisée chaque année par les Jeunes agriculteurs, un syndicat de la profession. Et c'est donc cette année la section de Seine-Maritime qui prend en charge cet événement hors norme. Trois jours de fête, vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 septembre sur la commune de Vieux-Manoir, à une quinzaine de minutes au nord de Rouen. 1 000 bénévoles travaillent sur cet événement et 100 000 visiteurs sont espérés sur trois jours. Au programme, une multitude d'activités et d'animations avec des balades à poney ou en tracteur ou des courses de moiss' batt' cross, des moissonneuses-batteuses qui ont été transformées en véritables engins de course. "Ce sont des vieilles machines que l'on récupère, qui ont une soixantaine d'années, et que l'on modifie, que l'on renforce et qu'on trafique au niveau du moteur. Le but est de faire un maximum de tours en se rentrant un peu dedans pour le spectacle", détaille Justin Marie, agriculteur qui est en charge de l'activité. A découvrir aussi, des grandes halles avec un gigantesque marché fermier mais aussi en soirée des concerts, avec, par exemple en têtes d'affiche Black M et le Collectif métissé pour le samedi soir.

"C'est gigantesque, et c'est aussi l'occasion de célébrer tous ensemble la fin de la moisson", détaille Jean Puech d'Alissac en rappelant que Terres de Jim accueille aussi la finale nationale du concours de labour. La logistique est donc considérable pour aménager les 100 hectares du site. Dans cet immense champ, des grands barnums ont été montés, les pistes pour les activités motorisées ont été aménagées… Une équipe décharge par palettes un camion rempli uniquement de jus de pommes, pendant que d'autres aménagent les lieux… D'abord dans la poussière, puis dans la boue. Ce sont les aléas de la météo normande. "Ça fait deux ans qu'on est sur le projet et un mois tous les jours sur le site. C'est un très gros travail opérationnel", résume le président.

Un coup de projecteur pour la profession

Pour lui et ses acolytes, la fatigue devient palpable. Mais l'excitation est bien là. "On est très fiers du boulot abattu, je suis un peu stressé, car il reste beaucoup de choses à faire. Et après, on attend le facteur météo… Mais il fera beau !", lance-t-il optimiste. Terres de Jim, c'est donc un week-end de fête populaire. Mais c'est aussi l'occasion de mettre en lumière une profession qui souffre et qui tient à passer ses messages, en s'assurant le soutien du consommateur. "Il faut rappeler que l'on a la plus belle agriculture du monde. On fait les choses bien", estime Jean Puech d'Alissac, comme une réponse aux critiques. "On ne peut pas aller trop vite. L'agriculture a énormément évolué en 20 ans et ça va continuer avec le changement climatique, l'intelligence artificielle ou le renouvellement des générations." A travers les différents pôles - animal, végétal, école - cette nouvelle génération veut montrer qu'elle connaît son métier et qu'elle est consciente des enjeux. "On sait où l'on veut aller. On est des gens de terrain et on sait ce qu'on veut produire chez nous, de la façon la plus propre possible, et avec un équilibre économique."