Salon de l'agriculture 2025. Cette bière normande cache un ingrédient inattendu

Connu pour sa ferme pédagogique, ses cabanes dans les arbres, et son cidre, le Domaine de Ouezy, dans le Calvados, diversifie sa production avec une bière artisanale originale. Elle a été conçue sous la houlette de Clément Lefrançois, responsable événementiel et du développement du domaine. Celui-ci explique qu'il "voulait faire de la bière car c'est une boisson que l'on peut produire toute l'année, contrairement au cidre".

• A lire aussi. Rouen. Salon de l'agriculture : la Biscuiterie de l'Horloge y participe pour la première fois cette année

Pour la recette, le domaine a choisi d'utiliser l'ortie, présente en grande quantité sur ses terres. "On a pensé une recette qui pourrait avoir les bienfaits de l'ortie sans que le goût soit trop herbacé. Pour cela, on la fait infuser dans l'eau de rinçage de la bière", précise Clément Lefrançois. Autre particularité : la bière d'Ouezy ne s'achète que sur place, directement au producteur. Une bonne occasion de découvrir la ferme pédagogique en même temps.

Une première au Salon de l'agriculture

Cette année, la bière d'Ouezy sera présentée pour la première fois au Salon de l'agriculture par Hervé de Mezerac, agriculteur et propriétaire du Domaine de Ouezy : "On aurait presque pu la présenter au concours général mais on l'a sortie trop tard", note-t-il.

Le producteur fera sans doute mouche lors de son passage sur le stand Normandie, grâce à l'originalité de son produit mais aussi par son utilisation de fûts de bière flexibles écoresponsables et réutilisables, de la marque normande Flexikeg.