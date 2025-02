Rouen. Salon de l'agriculture : la Biscuiterie de l'Horloge y participe pour la première fois cette année

C'est une nouveauté pour Paul Morin, dirigeant de la Biscuiterie de l'Horloge à Rouen. Il va participer pour la première fois cette année, au Salon de l'agriculture à Paris. Il sera présent du mardi 25 au mercredi 26 février.

"Une expérience nouvelle et bienvenue"

"Le Département de la Seine-Maritime nous a proposé une place sur son stand, raconte Paul Morin. C'est une expérience nouvelle et bienvenue d'ailleurs", ajoute-t-il. Tout s'est fait simplement. "Le Département m'a appelé et j'ai répondu positivement", indique le chef d'entreprise. Sur place, il espère voir des clients parisiens "parce que 15 boutiques à Paris revendent mes biscuits". Le Rouennais compte aussi faire connaissance avec les acteurs de la région normande. "C'est aussi là qu'on se rencontre", confie-t-il.

Du mardi 25 au mercredi 26 février, il exposera ses biscuits. "J'ai une gamme de huit biscuits sucrés et trois salés, complète le fondateur. On retrouve des langues de chat nature, au caramel et au citron", le cookie aux pommes nommé "le Normand" et le classique, aux pépites de chocolat.

Toutes les langues de chat de la Biscuiterie de l'Horloge sont faites sur place par Paul Morin, son fondateur.

"Seul, je n'y serai pas allé"

Depuis 2020, Paul Morin dirige la Biscuiterie de l'Horloge à Rouen. Il ne s'attendait pas à participer un jour au Salon de l'agriculture. "Il a fallu quatre ans pour aller au Salon. Seul, je n'y serai pas allé parce que ça représente beaucoup de coûts financiers pour un revenu aléatoire, car on ne sait pas si les clients seront au rendez-vous", assure le professionnel. Cette première participation est donc une belle opportunité. "Cela nous donne de la visibilité et nous offre une fenêtre sur le monde", relate Paul Morin. "C'est ce qui nous manque en règle générale quand on est tout petit", ajoute-t-il.

Où retrouver les douceurs de la Biscuiterie de l'Horloge ?

"Je n'ai pas de vente directe", assure Paul Morin. On ne peut donc retrouver ses douceurs sucrées que dans des boutiques "distributeurs". A Rouen, cinq établissements les proposent en rayon. On en compte une vingtaine autour de Rouen et 15 à Paris. Tous les points de vente sont à retrouver sur le site officiel de la biscuiterie.