Les biscuits des religieuses

Au cœur du Monastère de l’Immaculée Conception, en plein centre ville de Rouen, quelques-unes des douze Bénédictines travaillent à la fabrication de biscuits. Cette activité leur permet de vivre. “Mangez des biscuits pour que l’on gagne notre pain quotidien”, lance sœur Marie-Véronique avec humour.



Biscuits à l’épeautre

La biscuiterie n’a rien d’industriel, mais les religieuses parviennent à produire cinq tonnes par an de biscuits pur beurre, de galettes fourrées au chocolat, de sablés… La nouveauté : des biscuits à l’épeautre, moins gras, parfumés à la cannelle et à l’orange. La petite boutique, installée à côté de l’Abbaye, regorge également d’objets fabriqués par les religieuses et les bénévoles : colliers, range-papiers, livres, amphores… ainsi que des produits artisanaux fabriqués par d’autres monastères (crèmes, savons, épices, moutarde, bonbons…). Les Bénédictines organiseront une vente de livres anciens, et autres objets sous le Cloître du Monastère du 11 au 14 novembre.

Pratique. Biscuiterie “Magdala”, 14 rue Bourg l’Abbé, Rouen. Ouvert de 10h15 à 11h45 et de 15h30 à 17h30. Tél. 02 35 71 92 60.