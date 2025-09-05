Vos pronostics hippiques gratuits pour ce vendredi 5 septembre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 8 Kazan beach
Le 6 Killer Meslois
Le 13 Karoline caline
Le 4 Kruger du nord
Le 16 Kassiopeia
Le 9 Kazaal
Le 12 Kiss wood
Le 15 Kacey bell
Départ à 20h15
Le prix Bruna se court à l'hippodrome de Vincennes dans la 4ème course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 2 850 mètres.
