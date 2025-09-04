Vos pronostics hippiques gratuits pour ce jeudi 4 septembre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 3 Dropshot
Le 8 Nofix
Le 1 Laith
Le 4 Acto
Le 9 Mellow yellow
Le 6 Prince Aubois
Le 5 Out of Africa
Le 13 Lichtstern
Départ à 18h00
Le prix de la galerie des variétés se court à l'hippodrome de ParisLongchamp dans la 5ème course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 1 400 mètres.
