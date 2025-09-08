En ce moment Coeur maladroit MARINE
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 8 septembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 08/09/2025 à 05h00 - Par Laure
Bélier

Vous vous penchez sur votre épanouissement personnel avec justesse. Un peu d'égoïsme est nécessaire !

Taureau

Vous ne devez pas laisser passer l'opportunité d'atteindre et de consolider vos objectifs que ce soit sur le plan affectif ou matériel.

Gémeaux

Evitez que le stress et le manque de repos vous incitent à l'erreur et réduisent votre capacité productive.

Cancer

C'est le meilleur jour pour évoluer positivement vers vos plus hautes aspirations, tout ne dépend que de votre adaptabilité.

Lion

Votre créativité et votre esprit d'entreprise sont applaudis et vous pourriez même recevoir des félicitations.

Vierge

Vous ne devez pas vous sentir obligé de voir vos amis ou bien votre famille. Les voir à petite dose vous suffit actuellement, trouvez les mots justes pour le leur expliquer.

Balance

Vous pourriez tomber rapidement sous le charme d'une personne et vivre une petite histoire d'amour ensemble.

Scorpion

Une certaine confiance en vous vous fait affronter la critique, et vous avez, pour une fois, du répondant.

Sagittaire

Vous êtes bousculé dans vos habitudes et c'est tant mieux ! Un petit parfum d'aventure flotte dans l'air.

Capricorne

La susceptibilité peut brouiller votre jugement, vous avez du mal avec les personnes désobligeantes.

Verseau

Vous n'êtes pas motivé pour prendre soin de vous, mais seule une tendance aux excès peut menacer votre forme, tempérez-vous.

Poissons

Si vous avez eu un mot malheureux vis-à-vis de quelqu'un, présentez des excuses à cette personne, elle a les idées larges et saura comprendre.

