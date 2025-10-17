Gagnez 2 places pour l'évènement Jungle de lumières au Zoo de Jurques

Jungle de lumières
Du 26 octobre au 4 janvier, le Zoo de Jurques organise un évènement inédit en Normandie, Jungle de lumières.
Le concept : un parcours nocturne de 1.5 km où plus de 600 créations lumineuses à l'image d'animaux et de végétations vous ferons voyager dans un univers magique.
La visite dure environ 1h durant laquelle vous pourrez également vous restaurer et profitez des boutiques du Zoo.
Date : du 26 octobre 2025 au 4 janvier 2026 au Zoo de Jurques
