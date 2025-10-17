En ce moment Anxiety DOECHII
Gagnez 2 places pour l'évènement Jungle de lumières au Zoo de Jurques

En partenariat avec Tendance Ouest, venez découvrir l'évènement Jungle de lumières organisé par le Zoo de Jurques.

Publié le 17/10/2025 à 09h00
Jungle de lumières

Du 26 octobre au 4 janvier, le Zoo de Jurques organise un évènement inédit en Normandie, Jungle de lumières. 

Le concept : un parcours nocturne de 1.5 km où plus de 600 créations lumineuses à l'image d'animaux et de végétations vous ferons voyager dans un univers magique.

La visite dure environ 1h durant laquelle vous pourrez également vous restaurer et profitez des boutiques du Zoo.

• Retrouvez toutes les informations sur le Zoo de Jurques ICI

Date : du 26 octobre 2025 au 4 janvier 2026 au Zoo de Jurques

⇒ Pour tentez de gagner vos 2 places, remplissez simplemement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le vendredi 24 octobre à 9H.

